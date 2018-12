Humberto Tan legt Serious Request-kitesurfer vast

Op de Barentszzee, waar Langeree kitesurft, is het erg koud en in de winter is het er overdag maar een paar uur licht. Toch genieten Kevin en Humberto met volle teugen. „Ik ben hier samen met Humberto naar toe gereden. Zijn passie is fotografie, de mijne is kitesurfen. Vanaf het vliegveld moesten we nog zes uur rijden. We waren nog geen half uur onderweg, toen we al noorderlicht zagen. We zijn bij een bevroren meertje gestopt en ik heb bij -12 mijn wetsuit aangetrokken om voor Humberto te poseren. Dat was voor ons allebei zó’n bijzonder moment!”, vertelt Kevin enthousiast.

Ⓒ ANP/ Humberto Tan

Kevin Langeree is wereldkampioen kitesurfen. „Ik denk dat ik de eerste ben die in de winter op deze plek is gaan kiten”, zegt hij. „Dit is één van de heftigste zeeën ter wereld. Het weer is heel verraderlijk en het wordt amper licht. De kou, sneeuw en de schemer maken het surfen hier heel speciaal. Extra gaaf. Ik zit nog helemaal vol adrenaline.”

Warmte

De wereldkampioen wilde eigenlijk rond de Noordkaap kiten, bij het monument op het noordelijkste puntje. „Maar er was geen vissersboot die wilde uitvaren om me in de buurt van dat punt af te zetten, vanwege de hoge golven. Daarom ben ik iets zuidelijker zelf het water opgegaan, bij windvlagen van soms wel windkracht 7 of 8.”

Met zijn actie zamelt Kevin geld in voor 3FM Serious Request. De radiozender haalt dit jaar geld op voor reanimatie in Nederland, bescherming bij natuurgeweld én noodhulp bij oorlog en conflicten. Vanaf dinsdag tot kerstavond komen 3FM-dj’s weer in actie voor het Rode Kruis. Op de Instagrampagina van Kevin Langeree staat een link naar zijn doneerpagina.

Vrijdag vliegt de kitesurfer weer naar huis, om maandag weer te vertrekken naar Kaapstad, waar hij traint. „Ik ga inderdaad van het noordelijkste puntje een heel eind naar het zuiden. Van de kou naar de warmte.”