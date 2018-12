’Dr. Love’ ligt niet wakker van kijkcijfers

Ⓒ Hollandse Hoogte / Patrick Harderwijk

De kerstspecial van All You Need is Love is voor velen al jaren een kersttraditie. Elk jaar stemmen gemiddeld zo’n drie miljoen kijkers af op Robert ’dr. Love’ ten Brink, die geliefden herenigd zodat ze samen de kerstdagen kunnen doorbrengen. Zich druk maken over de kijkcijfers doet Ten Brink dan ook niet.