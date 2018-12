’Temptation’-Mezdi was bijna dood

De opnames vonden al afgelopen zomer plaats, maar in oktober sloeg het noodlot toe. Een motorongeluk zorgde voor een hersenkneuzing en liet hem met verbrijzelde benen achter. „Ik was er even niet”, drukt de realityster zich voorzichtig uit over de gevolgen van het ongeluk.

Heel slecht aan toe

„Nu gaat het beter met me, maar ik ben er nog steeds heel slecht aan toe. Met pezen en spieren door het hele lichaam zijn mijn kruisbanden gereconstrueerd. Het kan nog jaren duren voordat ik helemaal hersteld ben, en zelfs dan zal ik nooit de oude Mezdi zijn.”

De acht oorspronkelijke bewoners van de EOTB-villa worden gedurende het seizoen telkens geconfronteerd met een nieuwe ex. Dat leidt vanzelfsprekend niet alleen tot haat en jaloezie, maar ook tot stomende taferelen.

De seksuele rem van de deelnemers doet nog het meest denken aan de handrem van een twintig jaar oude Franse auto. De meesten zijn dan ook al van bil geweest met een andere deelnemer voordat ze met hun exen geconfronteerd worden.

Contrast

Mezdi’s onbezorgde avonturen op Curaçao vormen dan ook een groot contrast met zijn huidige situatie. „Dat kan nog wel moeilijk worden”, beaamt hij, „als ik mezelf daar zo op het strand zie springen vanuit mijn ziekenhuisbed. Maar ik ben positief ingesteld, ik maak er het beste van en laat me sowieso niet dwarszitten.”

Volgens EOTB-concurrent Harrie, die vorige week uit het water kwam, moet je niet aan het programma meedoen om een relatie te vinden. Mezdi zag het zelf vooral als een ’mooi avontuur’. „Ik vind het gewoon leuk om commercieel bezig te zijn.”

Is dat soms een ander woord voor het bedrijven van de liefde? Welnee, benadrukt hij. „Of ik nou bezig ben of de buurman, dat maakt mij niks uit. Het is gewoon een lekkere sfeer. En laat ik het zo zeggen: na mijn deelname aan Temptation island red ik me op dat vlak in een gemiddeld weekend prima.”

Ex on the beach: double Dutch is zondag om 22:00 uur te zien op MTV.