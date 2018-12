Taylor Swift doet fans concertfilm cadeau

„Onwijs bedankt voor alle verjaardagswensen!”, schreef Taylor op Instagram bij de eerste beelden. „Vandaag kan ik jullie eindelijk laten zien waar ik al een tijdje aan werk... de trailer voor de Reputation Stadium Tour!”

Taylor schreef te hebben genoten van de tournee waarmee ze dit jaar over de wereld trok, maar Nederland oversloeg. „Ik ben heel blij dat we dit aandenken hebben aan de herinneringen die we samen hebben gemaakt.”

Volgens Netflix is de concertfilm, die ook in Nederland te zien zal zijn, „hét beste plan voor de laatste dag van het jaar.” Hoe lang Taylors concertregistratie te zien is, is niet bekend.