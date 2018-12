Prins Charles riddert Keira Knightley

Keira mag zich voortaan officier in de 'most excellent order of the British Empire' (OBE) noemen vanwege haar verdiensten in de dramawereld en haar liefdadigheidswerk. Ms. Dynamite, die eigenlijk Niomi Arleen McLean-Daley heet, en Timothy kregen een lagere rang, zij mogen zich lid in de Orde van het Britse Rijk (MBE) noemen.

In het Verenigd Koninkrijk worden per jaar zo'n 25 lintjes-ceremonies georganiseerd. Geregeld worden de ontvangers door koningin Elizabeth geëerd, maar zij laat zich vaak vervangen door haar zoon prins Charles of haar kleinzoon prins William.