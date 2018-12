Prinses Estelle en prins Oscar vieren begin kerstperiode

Estelle, gekleed in een witte jurk en met een kroon met kaarsjes op haar hoofd, wekte haar ouders met een mandje met brood, geheel volgens de Scandinavische traditie van het Luciafeest. Victoria nam een foto van haar kinderen, en deelde die via de Instagrampagina van het Zweedse hof. Ook Oscar kleedde zich in het wit, hij zette een puntmuts met sterren op zijn hoofd.

Nadat Victoria en haar man prins Daniel thuis het Luciafeest hadden gevierd, was er weer werk aan de winkel. Donderdagmiddag ontmoette het stel, en koning Carl Gustaf en koningin Silvia, de winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede, Dennis Mukwege. Nadia Murad, die net als Mukwege maandag de Nobelprijs in Oslo in ontvangst nam, kon „helaas” niet naar het Koninklijk Paleis in Stockholm komen.

De Nobelprijs voor de Vrede is de enige Nobelprijs die niet in Zweden, maar in Noorwegen wordt uitgereikt. De andere Nobelprijswinnaars van dit jaar maakten begin deze week al kennis met de Zweedse koninklijke familie.