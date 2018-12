Typhoon krijgt erepenning

Rico en Sticks braken rond de eeuwwisseling door als twee van de drie leden van rapformatie Opgezwolle. In hun raps hebben ze het vaak liefkozend over de stad. Typhoon, die al vroeg samenwerkte met Opgezwolle, kende niet veel later zijn doorbraak. Alle drie woonden ze in Zwolle en zetten ze zich in voor de stad.

Zo geldt Rico, echte naam Ricardo McDougal, als drijvende kracht achter Fakkelteit en Fakkelteenz, die door de gemeente worden omschreven als „broedplaatsen voor jongeren die willen rappen.” Sticks, ook wel Junte Uiterwijk, geldt als „voorbeeld voor generatiegenoten” en is ambassadeur van PEC Zwolle United, de maatschappelijke tak van de gelijknamige voetbalclub. Typhoon, oftewel Glenn de Randamie, wordt door de gemeente geroemd vanwege zijn verbindende en maatschappelijk relevante teksten.

De erepenning werd door burgemeester Henk Jan Meijer uitgereikt bij poppodium Hedon in Zwolle. Voorlopig staan Rico en Sticks niet meer samen op het podium.