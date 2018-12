Deze twee verleiders gaan we zien in Temptation Island

Dat meldt Het Laatste Nieuws. Emma werkt in de horeca. Op Instagram wordt ze gevolgd door Tijs, die verleider was in het vorige seizoen van Temptation Island. Het is de tweede verleidster die bekendgemaakt is. Eerder onthulde de krant al dat de 21-jarige Kimberley de mannen zal proberen te versieren.

Bekijk ook: Eerste verleidster Temptation Island bekend

Jietse heeft een eigen kledingmerk, 2Young. Hij is op Instagram bevriend met Joshua, die het in het programma aanlegde met Megan.

Ⓒ Instagram