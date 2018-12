Masmeijer ziet af van COMEBACK in rechtszaal

Hoe lang kan Frank Masmeijer de dans nog ontspringen? Ⓒ Hollandse Hoogte

FRANK MASMEIJER mocht gisteren even zijn Belgische cel uit, maar niet voor een uitje waar hij naar zal hebben uitgekeken. In de rechtszaal werd hij gehoord door de advocaten van enkele medeverdachten in de omvangrijke drugssmokkelzaak waar hij sinds 2014 in verwikkeld is.