Prins Harry spreekt videoboodschap in voor dansende oud-marinier

Harry kende Chalmers van zijn deelname aan de Invictus Games, het internationale sportevenement voor psychisch of lichamelijk gewond geraakte veteranen waarvan de prins initiatiefnemer is. „Toen ik JJ voor het eerst ontmoette, was hij een schim van zichzelf”, begint Harry zijn boodschap. „Maar toen je tijdens Invictus weer helemaal opbloeide en jezelf werd, was dat het begin van een fantastische reis.”

De hertog van Sussex vertelt verder dat hij trots is op zijn oude marinekameraad. „Ik ben ontzettend trots omdat je nu hier bent. Je bent geen danser, maar je bewijst zo wel dat je alles kan doen als je je hoofd er maar naar zet en dat is geweldig.”

Chalmers zelf was zichtbaar geëmotioneerd door de videoboodschap van Harry. „Het is simpel: als prins Harry de Invictus Games niet had bedacht, zou ik niet dat catalystische moment hebben gehad dat mijn leven voorgoed veranderde. Zonder hem zou ik hier niet zijn.”