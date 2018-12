Tommy Lee en zoon begraven strijdbijl

In maart deed Tommy aangifte van mishandeling door Brandon. Hij beweerde dat zijn toen 21-jarige zoon hem knock-out had geslagen tijdens een ruzie. Brandon hield echter vol dat hij handelde uit zelfverdediging omdat zijn vader dronken was.

De Mötley Crüe-drummer gaf later op social media af op de softe opvoeding van de moeder van zijn twee zoons, ex Pamela Anderson. Brandon reageerde met de mededeling dat Tommy nooit een goede vader is geweest, en er in hun jeugd niet was voor hem en zijn broertje Dylan. Uiteindelijk liep de zaak met een sisser af: Tommy wilde niet meewerken aan het politie-onderzoek over de mishandeling, waardoor Brandon niet werd aangeklaagd.

