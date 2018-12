BN’ers trekken foute kersttruien aan voor goede doel

De sterren trekken hun kersttrui aan en roepen hun fans op hetzelfde te doen. Save the Children hoopt dat heel Nederland vrijdag in een foute kersttrui in actie komt voor het goede doel. Acteur Eric Bouwman rijdt het hele land door met zijn ’kerstauto’ en bezoekt mensen die statiegeld verzamelen en doneren, cupcakes verkopen of een andere gekke actie bedenken in kerstkleding.

Save the Children heeft vrijdag 14 december uitgeroepen tot de Foute Kersttruiendag. Het goede doel vraagt voor het derde jaar op rij mensen om acties op te zetten en geld te doneren aan kinderen in nood. Op de site van Save the Children kunnen geïnteresseerden zich aanmelden, geld doneren en een gratis ’inspiratiepakket’ aanvragen.