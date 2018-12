Amerikaanse actrice Sondra Locke overleden

Volgens RadarOnline stierf Locke al op 3 november aan de gevolgen van kanker. Dat blijkt uit de overlijdensakte die de entertainmentportal verkreeg van de autoriteiten in Los Angeles.

Clint Eastwood en Sondra Locke in film Bronco Billy. Ⓒ Hollandse Hoogte

Meteen al voor haar eerste film, het drama The Heart Is A Lonely Hunter, ontving Locke in 1969 een Oscarnominatie voor beste vrouwelijke bijrol. In de western The Outlaw Josey Wales (1976) speelde ze voor het eerst aan de zijde van Clint Eastwood. De twee werden een koppel en maakten tot het midden van de jaren tachtig talloze andere films samen, waaronder Bronco Billy en de Dirty Harry-film Sudden Impact.

Na het einde van haar relatie met Eastwood volgde een bittere vechtscheiding. Locke liet de acteur in 1989 vervolgen voor alimentatiebetalingen. Uiteindelijk kwamen ze tot een schikking.