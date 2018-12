Nieuw album Zayn Malik

Op het album staan 27 nummers, waaronder de eerder verschenen single Good Years. In het lied haalt hij uit naar zijn oud-collea’s en zingt hij over de 1D-tijd waarin hij niet gelukkig was. Ook bidt hij tot God dat hij niet de beste jaren van zijn leven heeft weggegooid. Icarus Falls bevat verder nummers die Zayn opnam met andere artiesten, zoals Too Much met Timbaland en No Candle No Light met Nicki Minaj.

Icarus Falls, de opvolger van Mind of Mine, heeft even op zich laten wachten. De release stond eerder gepland voor september 2017, maar werd uitgesteld vanwege de breuk met Gigi Hadid. Het grootste gedeelte van de nummers ging over haar en hun liefde en omdat dat te pijnlijk was, wilde Zayn die niet meer uitbrengen. De nummers werden geschrapt en de 25-jarige zanger is vervangende muziek gaan schrijven die juist over de breuk gaat.