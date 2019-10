James Corden doet ’Airpool Karaoke’ met Kanye West

Kanye nodigde de talkshowhost maandag uit om mee te vliegen in zijn privé-jet nadat James’ vlucht naar Los Angeles was gecanceld. In het vliegtuig zat het voltallige koor van Kanye’s Sunday Service waarmee hij daarvoor had opgetreden en die konden het niet laten om live wat van hun muziek te laten horen. Kanye bracht, behalve een van zijn iconische hits Jesus Walks uiteraard ook een aantal nummers van zijn vorige week verschenen album Jesus Is King ten gehore, waaronder Selah.

Kanye heeft in het verleden meerdere keren toegezegd mee te doen aan Carpool Karaoke, maar zegde iedere keer af. „We hebben het geprobeerd. Hij heeft twee keer afgezegd, misschien wel drie keer. Eén keer gebeurde dat toen ik al om de hoek was bij zijn huis. Ik stond voor de deur en ze zeiden: hij is er nu niet voor in de stemming. We doen het een andere keer”, zei de presentator een aantal maanden geleden in zijn talkshow.