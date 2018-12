Penoza-regisseur Diederik van Rooijen scoort hit in de VS

Dat blijkt uit de gegevens van de site Boxofficemojo. Van Rooijen, die in Nederland doorbrak met hitserie Penoza, vertrok twee jaar geleden naar de VS om zijn geluk te beproeven. The Possession of Hannah Grace vertelt over de nachtwaakster in een mortuarium die het aan de stok krijgt met een behekst lijk.

Hannah Grace is de eerste Amerikaanse film van Van Rooijen, die hij draaide met medewerking van een aantal Nederlandse crewleden met wie hij regelmatig samenwerkt. Zo is de film gedraaid door cameraman Lennert Hillege (Nova Zembla, Prooi) en vertolkt Gijs Scholten van Aschat een bijrol als priester. Het succes van de film is opvallend, gezien de lauwe recensies die Hannah Grace over het algemeen kreeg. In Nederland doet de horrorthriller het niet opvallend goed; de film trok in drie weken tijd 53.000 bezoekers. Van Rooijen maakt op dit moment een Engelstalige vampierenserie, Heirs of the Night, en bereidt de langverwachte afsluitende Penoza-film voor.