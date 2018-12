Zo zien de kerstkaarten van de Engelse royals eruit

Zo hebben William en Catherine een foto uitgezocht waarop ze met hun drie kinderen in hun tuin te zien zijn. Het vijftal poseert voor de camera in casual kleding. Fotograaf Mart Porteous is verantwoordelijk voor het portret.

Harry en Meghan kozen voor een chiquer kiekje. Zij hebben een foto gebruikt van hun bruiloft, een waarop ze gearmd te zien zijn terwijl ze naar het vuurwerk staan te kijken. De foto werd genomen bij Frogmore House in Windsor, vlakbij de plek waar het stel volgend jaar gaat wonen.

Ⓒ Hollandse Hoogte

Ook prins Charles en Camilla hebben een foto vrijgegeven. Daarop is te zien hoe ze op een bankje zitten in hun tuin terwijl ze elkaar liefdevol aankijken. Hugo Burnand maakte de foto, hij was ook de fotograaf bij het huwelijk van William en Catherine.

Ⓒ Clarence House

Clarence House deelt op Twitter ook nog een foto van de kerstkaart van Charles in Camilla, hangend in een kerstboom. „We wensen jullie een hele gelukkige kerst en een gelukkig nieuwjaar”, zo is te lezen op de kaart.