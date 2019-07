Captain Beefheart is weer even terug

Hans Dagelet: „Voor mij staat Beefhearts creatieve expressie voor ongebreidelde vrijheid.” Ⓒ Foto Amaury Miller

Musicus en schilder Captain Beefheart deed met zijn legendarische album Trout Mask Replica in 1969 de muzikale aarde schudden. Zijn ego, eigenzinnigheid en even messcherpe poëtische als surrealistische teksten vormden de aanleiding om deze unieke artiest nieuw leven in te blazen. Acteur en trompettist Hans Dagelet (74) tourt samen met Het Rosa Ensemble door het land. Hun energieke project Beefheart, Pork Treat Musical is dit weekend te zien op het vrijzinnige festival Wonderfeel.