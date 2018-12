Kaarten concert Peter André in de uitverkoop

De tickets voor zijn Celebrating 25 Years Tour gaan met een flinke korting op Groupon over de toonbank. Fans kunnen nu bijvoorbeeld voor slechts 27 pond (zo’n 30 euro) naar het concert op 11 maart in de O2 Shepherd’s Bush in Londen. Dat is een stuk goedkoper dan de oorspronkelijke prijs van 44 pond (bijna 50 euro).

Tijdens de tournee, die op 11 februari van start gaat in Aberdeen, speelt hij zijn hits van de afgelopen 25 jaar. „Ik kan niet wachten om terug het podium op te gaan en te spelen voor de fans die mij de afgelopen 25 jaar gesteund hebben”, zei André eerder. In totaal geeft hij 23 shows.