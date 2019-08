Ⓒ Karym Ahmed

Bureau sport is terug met een nieuwe reeks: Het WK daklozen 2019. Frank Evenblij en Erik Dijkstra maken persoonlijke portretten van een aantal deelnemers. Om zich in te leven, gingen ze ook aan de bedelstaf. „We moesten door een diepe schaamte heen en we hebben geen piek opgehaald”, zegt Evenblij.