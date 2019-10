Ed Sheeran rijkste Britse ster onder de 30 jaar

Ed Sheeran is goed voor bijna 200 miljoen euro. Ⓒ Hollandse Hoogte

Ed Sheeran is Adele voorbij gestreefd als de rijkste Britse popster onder de 30 jaar. De 28-jarige zanger kende een bijzonder succesvol jaar en zag zijn vermogen aanzienlijk stijgen. Sheeran had in 2017 ’slechts’ 108 miljoen euro en bezit nu bijna 197 miljoen euro. Dit meldt Heat Magazine.