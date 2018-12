Bon Bini 2 sterk uit de startblokken

Met het hoge bezoekersaantal verslaat Bon Bini 2 de populaire film van vlogger Dylan Haegens, die afgelopen augustus opende met 12.540 bezoekers. Ook is het de beste opening van een Nederlandse film sinds de release van Soof 2 uit 2016.

Het eerste deel van Bon Bini trok bijna 10.000 bezoekers op de eerste dag. In totaal gingen ruim 555.000 mensen naar de film in de bioscoop. De verwachting is dat Bon Bini 2 dat gaat overtreffen. Het tweede deel draait namelijk in meer bioscopen. Ook draait er een Papiaments ondertitelde versie wat voor extra voorstellingen zorgt.

In Bon Bini Holland 2 besluit Noella, de vriendin van Robertico (Asporaat), om een "time-out" in hun relatie in te lassen. Dan blijkt dat zij een oogje heeft op een ander, de ideale schoonzoon Christiaan. Robertico gaat bij zijn vrienden advies inwinnen hoe hij het hart van Noella terug kan winnen.