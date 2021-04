Home Alone-ster Macaulay Culkin voor het eerst vader geworden

Culkin en Song (33) zijn sinds vorige week maandag de trotse ouders van een zoontje. De kleine Dakota werd in Los Angeles geboren en is vernoemd naar de zus van Culkin die in 2008 overleed. In een verklaring aan Esquire laat het stel weten „dolgelukkig” te zijn.

De acteur en actrice leerden elkaar een paar jaar geleden kennen in Thailand op de set van de film Changeland.

Macaulay was tien jaar oud toen de eerste Home Alone-film uitkwam. De acteur werd in augustus veertig jaar, maar blijkbaar schrikken nog altijd veel mensen van het feit dat hij niet meer de kindster is van weleer. In een tweet liet hij destijds weten: „Dit is mijn bijdrage aan de wereld: ik laat mensen zich oud voelen. Dat is wat ik nu doe, geen kind meer zijn.”