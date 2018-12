Kanye West woedend op Drake

„Je hebt mij en m’n familie bedreigd”, schrijft hij in een van de vele tweets. Kim Kardashian staat haar man bij, door op het sociale medium te zeggen: ”Bedreig nooit mijn man of mijn gezin. Hij heeft de weg voor jou vrijgemaakt om Drake te kunnen zijn.”

Voordat hij claimt bedreigd te zijn, klaagt Kanye over het feit dat Drake wel contact heeft met zijn schoonbroer Travis Scott en schoonmoeder Kris Jenner, maar niet zijn telefoontjes beantwoord. In de wirwar aan berichtjes vraagt hij om samen rond de tafel te gaan zitten om te praten. „We moeten onze fans laten zien dat twee zwarte mannen met elkaar kunnen praten zonder dat iemand dood achterblijft of in de cel belandt”, schreef hij. “Ik ga je niet bevechten alsof het een bokswedstrijd op MTV is. Dit is allemaal uit de hand gelopen.”

De twee rappers liggen al in de clinch sinds Drake’s vijand, rapper Pusha, in mei het nummer Infrared lanceerde. In het door Kanye geproduceerde nummer rapt Pusha dat Drake een ghostwriter zou hebben. Sindsdien vliegen de beschuldigingen en disstracks over en weer tussen Drake en Pusha, waarin Pusha onthulde dat Drake een zoon heeft met voormalig pornoster Sophie Brussaux.