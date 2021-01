BzV-boerin Steffi bevallen van dochtertje

„Daar is ze dan! onze Sterre 🥰. Afgelopen vrijdag 22-01-2021 zijn wij de trotse ouders geworden van Sterre Yvon Madelon Verhagen 😇😍”, schrijft ze bij een foto van het pasgeboren meisje.

Roel en Steffi leerden elkaar kennen in 2018 toen zij meedeed aan Boer zoekt Vrouw. Al gauw ging het stel samenwonen en kondigden zij vorig jaar september aan dat Steffi in verwachting was van hun eerste kindje.