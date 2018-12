Portret Zlatan en Zweedse koningin geveild voor goed doel

Een foto van het kunstwerk was een paar weken geleden te zien op het Instagram-account van Ibrahimovic en trok veel belangstelling. Ook het Zweedse hof nam kennis van de foto. Daarop is het koningspaar te zien, maar het hoofd van koning Carl Gustaf is vervangen door dat van de voetballer. Via een persvoorlichter liet het hof aan Aftonbladet weten dat de royals het plaatje wel konden waarderen.

Expressen kwam achter de makers van het schilderij. Het blijkt te gaan om twee broers die een mediabedrijfje hebben in Stockholm. Adi Omanovic kwam op het idee nadat een vriend van hem met behulp van Photoshop een plaatje van de koningin en Ibrahimovic in elkaar had gezet. Omanovic deed dat ook en liet het resultaat op canvas zetten. Zijn schilderij hing een tijdje op zijn kantoor.

Handtekening

Toen hij gevraagd werd om mee te helpen aan een reclamecampagne voor de parfumlijn van Ibrahimovic, nam hij het kunstwerkje mee omdat hij graag de handtekening van de voetballer erop wilde hebben. Toen Ibrahimovic het schilderij zag, werd hij zo enthousiast dat hij er een foto van maakte.

Omanovic zegt verrast te zijn over de positieve reacties op zijn schilderij. Hij had gedacht dat het koningshuis niet blij zou zijn. „Het was bedoeld om zowel Zweden als Zlatan te eren”, vertelt de maker. Hij is blij dat iedereen zijn positieve idee heeft begrepen. Daarom biedt hij het kunstwerk nu ter veiling aan, legt hij uit aan Sveriges Radio. Komende week, tijdens de uitzendingen van Musikhjälpen op de Zweedse radio, kunnen mensen erop bieden.