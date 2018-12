Famke over Ronnie: ’Ja, we hebben een relatie’

Op de vraag of ze samen zijn, antwoordt ze: „Ja. De clip zegt genoeg”, waarna ze geheimzinnig lacht bij RTL Boulevard. Na enige vertwijfeling of ze het kan bevestigen: „De clip bevestigt het toch.”

Maandenlang wordt er al druk gespeculeerd of Famke en Ronnie nou echt samen zijn, omdat ze regelmatig te zien waren in hun berichten op sociale media. Dit werd een nog groter raadsel, nadat bleek dat Ronnie binnenkort vader zal worden. Eind oktober maakte hij dit nieuws bekend, waarna het nog een tijdje een mysterie bleef wie de moeder van het kindje zou zijn. In november onthulde hij dat Wafae, die bekend is als dj onder de naam Wef, in verwachting is van zijn dochtertje.