De laatste auditieronde zit erop

Ⓒ William Rutten/RTL

Spoiler alert!- Nou we zijn er hoor. Alle coaches hebben hun teams compleet en zoals gewoonlijk kwam de uitsmijter aan het einde. Kevin zong de sterren van de hemel. Dat er maar drie coaches draaiden, kwam doordat die ene die dat niet deed, Anouk, hem eigenlijk te goed vond. “Ik heb gewoon genoten. Maar ik heb nu 14 mensen in mijn team en ik wil er geen 15, want dat moet er een battle komen met drie mensen en dat is voor niemand leuk.”