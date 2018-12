Anouk in de hoek gezet bij The Voice

Die ingreep is gedaan voor een betere interactie, vermoedt Anouk, die straks voor de kijkers links in beeld is te zien. De coach: „Misschien dat ik iets te weinig klets. Vaak bespreek je een beetje hoe een optreden is geweest, waarom je niet bent gedraaid. Ik ben daar niet zo sterk in. Als iemand een grapje maakt, dan kan ik daar om lachen, maar soms is het niet mijn humor. Ook voel ik me niet altijd geroepen om over alles maar iets te zeggen of een mening te hebben.”

„Ik denk dat die drie gasten wat makkelijker daarmee zijn. Ik begrijp het wel, het is voor tv waarschijnlijk iets beter. Ik vind het niet erg om aan de buitenkant te zitten.”

Snotneusje

Waylon vindt de stoelendans een prima keuze: „Kleine komt bij drie mensen. Hij heeft een grote mond natuurlijk, maar weet ook in één keer zijn plek. Het is niet dat wij denken ’wat een snotneusje’. Alleen: het was lastig in het begin om hem erbij te betrekken, toen hij op de hoek zat. Hij verdient een eerlijke kans.”

Lil Kleine, die dit seizoen zijn debuut maakte als coach, zit bij de start van The Battles tussen Waylon en Ali B in. Dit is de nieuwe volgorde: Anouk – Ali B – Lil Kleine – Waylon. Dat was: Lil Kleine – Anouk – Ali B – Waylon.

De vier coaches nemen hun gekozen talenten mee naar de volgende ronde: The Battles. Daarin zullen de teams worden gehalveerd. Na The Knock-outs volgen vier live shows; met de finale op 22 februari.