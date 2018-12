T.I. krijgt 300 dollar boete voor vloeken

T.I. werd eerder dit jaar gearresteerd voor het hek van zijn omheinde woongemeenschap. Hij was de sleutel vergeten en vroeg een bewaker het hek te openen. De beveiliger weigerde waarop een woordenwisseling ontstond. De politie werd gebeld en T.I. werd aangehouden voor mishandeling, verstoren van de openbare orde en openbare dronkenschap.

„T.I. is onschuldig en hij was er zeker van dat hij niet schuldig zou worden bevonden door de jury. Maar om de zaak te laten rusten ging hij akkoord met een schikking voor vloeken in het openbaar. De rechter veroordeelde hem tot een boete van 300 dollar en die is onmiddellijk betaald”, liet de advocaat van de rapper weten in een reactie aan People.

Eerder noemde T.I. de aanklachten racistisch. Hij was namelijk aangehouden door „blanke agenten in een hele blanke gemeenschap” die niet geïnteresseerd waren in zijn kant van het verhaal. T.I. ontkende dan ook dat hij de bewaker met een vinger had aangeraakt.