Famke Louise gaat voorlopig niet hokken met Ronnie

Op de vraag hoe lang de twee al een relatie hebben antwoordt Famke, zonder op de details in te gaan: „Pfff, dat is al een tijd gaande.”

Wanneer er vervolgens gevraagd wordt of ze al plannen hebben om samen te wonen antwoordt ze dat daar nog geen sprake van is. Natuurlijk mocht de vraag hoe het nou precies zit met Ronnie’s kindje dat op komst is niet ontbreken, maar hier wil Famke niet op ingaan. „Dat zijn Ronnie’s privézaken, dat moet je hem zelf vragen.”

Of ze samen de kerst door gaan brengen is nog onduidelijk. „Daar hebben we het nog niet over gehad”, laat Famke weten.