Marijke Helwegens borsten ’ONTPLOFT’!

Als boegbeeld van de plastische chirurgie, werd Marijke Helwegen een bekende Nederlander. Bij haar ging het afgelopen week echter gruwelijk mis. Ⓒ Hollandse Hoogte / Patrick Harderwijk

Ze was het boegbeeld van de plastische chirurgie in Nederland, maar nu heeft MARIJKE HELWEGEN kennisgemaakt met de gevaren! Deze week werden haar twee lekkende borstimplantaten met spoed verwijderd. „De smurrie sijpelde al tussen mijn organen. Nóóit wil ik weer siliconen in mijn lijf”, vertelt zij vandaag op PAGINA PRIVÉ. „Ik wil vrouwen waarschuwen!”