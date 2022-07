Hans uit B&B Vol Liefde: hierom gingen Libera en ik uit elkaar

Exclusief in een video van De Telegraaf verklaart Hans waarom hij niet langer een liefdesrelatie heeft met zijn toch zo zorgzaam overkomende vrouw Libera. Het blijkt dat zij wantrouwig was toen hij voor zaken op reis moest en daarvoor veelal in nachtclubs verkeerde. „Ze vertrouwde het niet. Ik dacht: ik stuur juist foto’s dat ik in nachtclubs zit.” Daarbij ging alle tijd van het koppel in hun bedrijf zitten. „We waren het hele jaar open, behalve tussen kerst en oud en nieuw, maar dan ging je naar je ouders in Nederland. We zijn uit elkaar gedreven.” De twee scheidden in 2015, maar konden elkaar niet uitkopen, waardoor ze nog steeds beiden in de B&B in Pistoia verblijven.

Een nadeel voor Hans, die, alsof het concept al niet gecomliceerd genoeg is met meerdere liefde zoekende gasten tegelijkertijd in zijn B&B, nu ook nog te maken krijgt met de dynamiek tussen hen en zijn ex. Hij had de vrouwen liever om de beurt te logeren gehad, maar snapt wel dat dat het concept niet is. Niettemin kwam het programma maar wat gelegen. Toen hij eind vorig jaar door een reisbureau benaderd werd en zich via een castingbureau aanmeldde, had hij zelf net geconstateerd dat de liefde niet vanzelf op zijn pad zou komen. „Ik werd er wanhopig van en wilde het nog één keer proberen.”

Dat hij het liefst een jongere vrouw zag, van 35 of ’maximaal 50’ jaar oud? „Ik zoek een jongere vrouw, omdat er toch ook hard gewerkt moet worden in de Bed and Breakfast.” En wat hij verder in een vrouw zoekt? „Misschien wel te veel. Misschien leg ik de lat wel te hoog.”