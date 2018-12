Nederlandse kijker geeft in totaal zes ton

In het programma volgt presentator Bert van Leeuwen vier patiënten die via crowdfunding proberen geld voor een voor hen onbetaalbare behandeling, therapie of operatie bij elkaar te krijgen. De behandeling wordt niet vergoed door hun zorgverzekeraar, terwijl het wel hun leven kan redden, verlengen of de kwaliteit van leven wezenlijk kan verbeteren. Die benodigde bedragen varieerden van 90.000 tot ruim twee ton.

De ouders van de zesjarige Geuko van Lang, die is getroffen door een agressief virus in zijn ruggenmerg, hopen dat hun zoontje na een behandeling in Baltimore van de beademingsapparatuur af kan. Evert Bloemert (42) wil met behulp van een exoskelet dolgraag weer rechtop staan. De uitbehandelde Eefje Muller (30) hoopt met een immuuntherapie alsnog haar baarmoederhalskanker te verslaan en de jonge moeder Samantha Jaeggi-Werther (27) wil met een stamceltransplantatie de progressie van MS tot stilstand te brengen.

Bert van Leeuwen: „Het is bijna niet te geloven, maar binnen 50 uur na de uitzending is het geld voor alle patiënten bij elkaar! Om 22.57 uur op vrijdagavond kwamen de laatste euro’s via de crowdfunding voor de behandeling van Eefje binnen en daarmee werd ook het totaalbedrag van zo’n zes ton behaald! Wij als makers hadden niet durven dromen dat het zo snel zou lukken. Naast de donaties kregen de patiënten op allerlei manieren steunbetuigingen en wordt er met hen meegeleefd. Nu kunnen Geuko, Eefje, Evert en Samantha de behandeling krijgen die voor hen allemaal van levensbelang is. We laten graag in 2019 zien hoe het hen vergaat en wat de behandeling gaat betekenen voor hun leven.’

Bekijk ook: Show van levensbelang