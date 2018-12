Schrijver distantieert zich van nieuwe film Verhoeven

Daarom heeft hij zijn naam van de aftiteling laten verwijderen, vertelt de schrijver in een interview met het Leidse universiteitsblad Mare.

Verhoeven en Soeteman waren samen verantwoordelijk voor klassiekers als Floris, Turks Fruit, Soldaat van Oranje, Spetters, De Vierde Man en Zwartboek en werken al een halve eeuw samen; Maar met Benedetta, dat volgend jaar in première moet gaan, focust Verhoeven (80) zich volgens Soeteman te veel op de seks. „Ze is lesbisch en weet met haar machinaties veel volk achter haar te krijgen”, vertelt Soeteman in Mare. „Het ging mij niet om de seksuele relaties van deze geniale vrouw, maar om de politieke constellatie waarin zij zich bewoog. Als je dat element weglaat dan en alleen maar denkt ’hmmm, lesbisch, wat lekker’, dan serveer ik je af, dat vind ik niet acceptabel. Het staat me zo tegen wat Paul ervan wil maken.”

De film over de lesbische non Benedetta Carlini, die in de renaissance leefde in een klooster in Italië, moest zich wat Soeteman betreft vooral concentreren op de politieke onderlaag in het verhaal. „De film moet gaan over iemand met totaal verkeerde ideeën: een Trump, Hitler of Wilders. Zwendelaars van hier tot gunder, die juist door het volk gezien worden als redder. Dat is veel interessanter dan vrouwen die aan elkaar frutselen.”

’Nee durven zeggen’

Soeteman zegt niet boos te zijn dat Verhoeven en hij van mening verschillen over de insteek van de film. „Ik ben gewoon betaald, maar ik heb nadrukkelijk geweigerd om op de aftiteling te staan. Ik ben niet boos. Als Paul het zo wil doen, jammer dan. Je moet ’nee’ durven zeggen; ik heb niets meer van Paul gehoord. Maar ik sluit nooit een ’wordt vervolgd’ uit.”

Benedetta is de tweede samenwerking van Verhoeven met de Franse productiemaatschappij SBS Productions, met wie hij eerder de veelgeprezen thriller Elle maakte. De film werd onder meer geselecteerd voor de competitie van het festival van Cannes en won twee Golden Globes. Benedetta moet medio 2019 in première gaan.