Ralph Fiennes speelt weer baas van James Bond

De Brit maakte zijn debuut in de James Bond-reeks in de film Skyfall (2012). Daarin werd hij geïntroduceerd als de opvolger van de ’oude’ M, die toen gespeeld werd door Judi Dench. In de laatste Bond-film Spectre (2015) was Fiennes voor het eerst als enige echte M te zien.

De opnames voor de aanstaande James Bond-film, waar Daniel Craig weer de hoofdrol op zich neemt, beginnen volgend jaar. Ook andere oudgedienden als Ben Whishaw (Q) en Naomi Harris (Eve Moneypenny) keren terug in de jubileumfilm.

Bond 25 gaat in februari 2020 in de Verenigde Staten in première.