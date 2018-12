Pakt Nederland goud bij European Film Festival?

Meryem van Reber Dosky en Jos de Putter is genomineerd voor beste korte film. Meryem staat aan het hoofd van de Koerdische strijders in Noord-Syrië die IS proberen te verdrijven uit Kobani. Reber Dosky volgt haar tijdens haar strijd.

De Belgisch-Nederlandse film Girl is genomineerd als beste Europese film. Hoofdrolspeler en danser Victor Polster heeft de nominatie voor beste acteur te pakken. De debuutfilm van regisseur en scenarist Lukas Dhont gaat over de vijftienjarige Lara (Victor Polster), die het wil maken als ballerina. Maar haar lichaam werkt niet mee, want ze is geboren als jongen. Girl ging op 12 mei in Cannes in première en heeft al verschillende prijzen gewonnen.

De 31e European Film Awards met de bekendmaking van de winnaars vindt plaats op zaterdagavond 15 december in Sevilla.

Vorig jaar won Brimstone van regisseur Martin Koolhoven, over een demonische priester (Guy Pearce) die het op een onschuldig meisje heeft gemunt, een European Film Award.