Jurken van The Favourite in Kensington Palace

In The Favourite speelt Olivia Colman, die binnenkort ook te zien is in de Netflix-serie The Crown, de Britse koningin Anne. De achttiende eeuwse vorstin wordt neergezet als een kwetsbare, onzekere en kinderachtige vrouw die enorm wordt beïnvloed door haar vriendin Sarah, de hertogin van Marlborough. Deze relatie wordt op de proef gesteld wanneer dienstmeisje Abigail in het leven verschijnt van de koningin. Oscarwinnaressen Rachel Weisz en Emma Stone kropen in de huid van respectievelijk Sarah en Abigail.

„Kensington Palace is de plek waar deze vrouwen woonden, lief hadden en waar koningin Anne is overleden in 1714”, legt curator Matthew Storey uit. „De kostuums gemaakt door Oscarwinnares Sandy Powell zijn geïnspireerd op de stijl en vormen van de mode uit de tijd van koningin Anne, maar zijn gemaakt met moderne stoffen en technieken om de verhalen van deze vrouwen tot leven te brengen.”

In de Londense koninklijke residentie zijn gedetailleerde korsetjurken te zien die zijn gedragen door de actrices. Ook de kostuums van hun mannelijke tegenspelers worden tentoongesteld.