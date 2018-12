Deelnemers enthousiast over Groot Dictee op radio

Ⓒ Screenshot Twitter

Voor het eerst was het Groot Dictee op radio in plaats van op tv onder de naam Groot Dictee op 1, maar dat mocht de pret van vele deelnemers niet drukken, getuige de enthousiaste tweets. Philip Freriks las het dictee zaterdagochtend als vanouds voor, Frits Spits presenteerde de uitzending en het dictee was geschreven door schrijver en taalkundige Wim Daniëls.