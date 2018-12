Benicio del Toro speelt slechterik in Dora

Zwieber is een vos die er op uit is om Dora het leven zuur te maken en haar waardevolle spullen te pikken. „Zwieber, niet stelen!”, is wat Dora dan roept om Zwieber van zich af te houden en de kinderen thuis te leren dat stelen verkeerd is.

In de live-action verfilming van de Nickelodeon-serie over de jonge ontdekker, wordt de rol van Dora gespeeld door Isabela Moner, bekend van de televisieserie Instant Family. In de film leidt zij een groep tieners door de jungle op zoek naar haar ouders, die gespeeld worden door Michael Pena en Eva Longoria.

De opnames zitten er inmiddels op en nu wordt de film afgemonteerd. Dora the Explorer, geregisseerd door James Robin, gaat in augustus 2019 in première.