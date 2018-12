Kerstclip Ronnie Flex en Famke Louise afgekraakt op Instagram

„Ja, en nu een gehoorbeschadiging”, reageert iemand. Een ander laat weten dat zijn telefoon ’zoveel autotune’ niet aankan en hij het nummer daarom nog niet gehoord heeft. Hij krijgt veel bijval van mensen die eveneens vinden dat er teveel autotune in het nummer zit. Ook de termen ’schijtnummer’ en ’bagger’ komen voorbij. „Ik heb niks tegen Ronnie en Famke persoonlijk, topmensen, maar dit, nee, vind ik niks...”

De inhoud van de clip vinden velen op zijn zachtst gezegd ’een beetje raar’. „Kids, coke, wapens en een overval. Beetje vreemde combi??” „Wat ’n voorbeeld voor kinderen. Dit is echt not done... Kinderen en guns in 1 clip gaat echt niet.” Het zinnetje ’Ik smelt net als een sneeuwpop’ maakt iemand hard aan het lachen.

Een ander is het daar mee eens, maar maakt er een kanttekening bij: „Die tekst is een beetje slecht, maar ach, er hangt liefde in de lucht.” Daarmee doelt ze op de relatie tussen de twee die Famke Louise gisteravond bevestigde. En daarom zit er tussen de overwegend kritische reacties af en toe een liefdevolle gelukswens aan het stel. „Veel geluk samen, het is jullie gegund.”