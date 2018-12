Zo ’loog’ deelneemster Paula zich door Boer zoekt Vrouw-periode heen

„Het was een leuke ervaring”, vertelt Paula aan het AD. Toch was het niet altijd gemakkelijk, met name als de Wageningse onderzoeker weer eens vrij moest vragen van het werk. ,,Ze raadden aan zo min mogelijk mensen te vertellen dat ik meedeed. Dat werden er uiteindelijk drie, want op mijn werk was er een dag dat ik absoluut niet weg kon. En op die dag moest ik toch vervangen worden.’’

In een contract beloven de deelnemers niets te verklappen zolang het programma loopt. Toch probreerde iedereen om haar heen wel wat informatie uit Paula los te krijgen, merkte ze. „Zo dachten collega's dat ik het wel zou redden, want die weten - helaas - hoe ik er uit zie bij liefdesverdriet. Dat hadden ze niet bij me gezien. Maar ze zaten ernaast.’’

Het lukte Paula dus aardig om de mensen om haar heen om de tuin te leiden, al bleek achteraf dat sommigen toch wat vragen hadden over haar smoezen. ,,Voor de logeerweek moest ik vrij nemen, maar ik moest geen bestemming zoeken die veel vragen op riep. Dus ging ik zogenaamd naar mijn broer in Drenthe om even bij te komen van de spanningen van het laatste jaar van mijn promotie. Niemand heeft er verder naar gevraagd, maar toen alles voorbij was zeiden sommigen wel dat even tot rust komen toch niets voor Paula was.’’

En uit het gesprek met de krant blijkt dat Paula zelfs vooraf al aardig goed kon bluffen. De brief die ze schreef aan boer Wim was kort, omdat ze deze ’snel op het werk’ geschreven had, maar ook daar had ze een mooie verklaring voor paraat. ,,Ha, ik heb hem gezegd dat er precies in stond wat ik wilde zeggen.’’