Toni Collette in inspiratieloos misbaksel ’The estate’

Wat: komedie

Regie: Dean Craig

Met: Kathleen Turner, Toni Collette, David Duchovny

Als de zusjes Savanna en Macey horen dat hun puissant rijke tante Hilda uit New Orleans stervende is, haasten zij zich naar haar toe. Alleen doen de dames dat niet bepaald uit naastenliefde. Hun lunchcafé staat op de rand van een faillissement en dus is een fikse erfenis meer dan welkom. Eenmaal gearriveerd treffen Savanna en Macey hun valse nicht Beatrice en excentrieke neef Richard aan. Ook zij azen op het fortuin van reutelende Hilda.

Wat volgt is een bikkelharde strijd tussen vier geldbeluste parasieten die bij tante in het gevlij (en haar testament) proberen te komen. Met de onvolprezen Kathleen Turner als vileine Hilda zou je een geestige komedie verwachten. Maar helaas levert scenarist en regisseur Craig met The estate een armetierige familieklucht af waarin de kijker een spervuur aan aartsflauwe mopjes moet ondergaan.

Er is gesol met stoma’s en wanneer tante graag nog één keer seks wil, wordt haar schoolliefde Bill opgespoord die een zedendelinquent (lees: potloodventer) blijkt te zijn. Dat naast Kathleen Turner ook andere A-sterren als Toni Collette en David Duchovny hun talent aan dit inspiratieloze misbaksel hebben verkwanseld, is onbegrijpelijk. Hopelijk hebben ze er een leuke vakantie in Louisiana aan overgehouden.

✭ 1/2 (1,5 uit 5)