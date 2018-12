Halfzus maakt kerstkaart Meghan en Harry belachelijk

Op de foto staan de hertog en hertogin van Sussex, met de rug gekeerd, omhoog naar knallend vuurwerk te kijken. De plaat is gemaakt tijdens het huwelijk van het stel eerder dit jaar.„Interessant dat de hertog en hertogin van Sussex hun rug hebben toegekeerd”, schrijft Samantha op Twitter. „Is dat naar de hele wereld toe of alleen maar naar de Ragland- en Markle-familie?”, vraagt ze zich hardop af. Erg mooi vindt ze het niet. „Het is een beetje triest”, bijt ze haar vervreemde halfzus nog toe.

Samantha is een van de familieleden van Meghan die zich geregeld laat horen sinds de Amerikaanse een relatie met prins Harry heeft. Ze sneerde meermaals naar haar halfzus en was niet uitgenodigd voor de bruiloft. In september vloog ze naar Londen in de hoop een en ander uit te praten met Meghan. Bij zowel Buckingham Palace als Kensington Palace kwam Samantha echter niet verder dan de poort. Toen Harry en Meghan aankondigden dat hun eerste kindje onderweg is, riep Samantha weer op tot positiviteit, maar lang hield ze zich niet aan haar eigen verzoek.

