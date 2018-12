Drake neemt extra beveiliging na uitbarsting Kanye

Bronnen uit de omgeving van de twee wereldsterren zeggen dat Drake in elk geval twee nieuwe bewakers buiten bij de poort naar zijn oprit heeft staan. Het is volgens hen geen toeval dat deze twee extra mannen zijn ingezet op de dag nadat Kanye zijn uitbarsting op Twitter had. Hun huizen liggen erg dicht bij elkaar. Bovendien zou ook binnen de poort een SUV met beveiligers gestationeerd zijn.

In de tirade beweert Kanye onder andere dat Drake hem, zijn vrouw Kim Kardashian en hun kinderen heeft bedreigd. TMZ merkt nog op dat het ironisch is dat Drake zijn beveiliging heeft opgeschroeft, terwijl Kanye juist degene is die zegt bedreigd te zijn.

