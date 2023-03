George Kooymans: ’Mijn gitaren heb ik nog, maar spelen kan ik niet meer’

De muzikant is al zo’n twee jaar ALS-patiënt. „Het gaat natuurlijk niet goed, maar het is nog wel te doen”, aldus Kooymans. „Ik kan eten, drinken, lezen, tv kijken. Lopen gaat niet zo goed meer. Dat moet met een rollator. Ik moet oppassen dat ik niet val. Dingen oppakken is lastig. Mijn hoofd wil nog snel, maar ik word in alles trager. En het wordt niet meer beter.”

Kooymans’ diagnose betekende per direct het einde van Golden Earring. Toch is niet Golden Earring maar de Nederlandse supergroep Vreemde Kostgangers het laatste project van Kooymans’ muzikale loopbaan geworden. Vrijdag verschijnt het afscheidsalbum Mist. Henny Vrienten, een van de frontmannen van Vreemde Kostgangers, overleed vorig jaar aan de gevolgen van longkanker. „Ik heb in 2020 en 2021 alles ingezongen en -gespeeld, toen dat nog ging”, zegt Kooymans over het album. „Na Henny’s diagnose zijn we echt vaart gaan maken, omdat we wisten dat er weinig tijd was.”

Vreemde Kostgangers heeft Kooymans veel gebracht, zo legt hij uit. „Plezier buiten mijn comfortzone. Vriendschap. (...) Henny en ik kenden elkaar al goed, maar we zijn echt vrienden geworden. Ik heb zo veel van hem geleerd. Hij was een geniale vent. En hij is er niet meer.”