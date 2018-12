Eyelove twijfelt over uithaal Froger in nieuwe spot

Vooral de zang van René Froger wordt door de luisteraars irritant gevonden. Dat mensen juist de uithaal van de zanger aan het eind van het spotje vervelend vinden, noemde Melchior ’pijnlijk’. Volgens hem had René dat zelf verzonnen, net als de melodie. „Na het tweede gesprek kwam hij al aanzetten met het deuntje en die uithaal.” Toen Melchior het resultaat hoorde vond hij het leuk en verrassend klinken.

„René en ik zijn al 25 jaar bevriend”, vertelde Melchior over de keuze voor de zanger. Hij vertelde dat er volgende week een nieuwe spot wordt opgenomen. Die gaat, zowel op radio als op tv, vanaf januari draaien. René doet ook weer mee. Eyelove denkt er nog over na of de uithaal terugkeert in de nieuwe spot.