GTST viert 90 jaar Mickey Mouse in Disneyland Paris

Mickey ontving de acteurs en alle makers van de populaire en Nederlands langstlopende tv-serie voor het Kasteel van Doornroosje in het Disneyland Park. De GTST cast en crew, waaronder Jette van der Meij, Everon Jackson Hooi, Ferri Somogyi, Marly van der Velden en Britt Scholte, heeft samen de Disney Christmas Parade gezien en beleeft samen de avondshow Disney Illuminations.

„We vinden het heel bijzonder dat Disneyland Paris ons heeft uitgenodigd om met de hele cast en crew van GTST de 90ste verjaardag van Mickey te vieren”, reageert Jette van der Meij. „Ik heb genoten van de parade en vanavond gaan we nog naar het vuurwerk kijken! Zeker in deze periode van het jaar is het extra magisch. We zijn benieuwd wat ons de rest van het weekend nog te wachten staat.”

Ⓒ Walt Disney Parks and Resorts