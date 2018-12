Vriendinnen dansen rond kist Désirée Viola

Désirée Viola, die vooral bekend was door haar hoofdrol in de Studio 100-reeks Prinsessia, overleed vorige week vrijdag. Haar vader maakte een paar dagen later bekend dat zijn dochter zelf een einde aan haar leven heeft gemaakt. Tijdens de dienst werd uitgebreid stilgestaan bij haar plotselinge overlijden. „Waarom hebben we dingen over het hoofd gezien”, lazen vriendinnen voor. „Je straalde altijd, was steeds positief. Hoe kan het dat het zover is moeten komen.”

Ook werden er videoboodschappen getoond. „Je bent niet alleen mijn dochter, maar ook mijn beste vriendin”, vertelt haar moeder. Haar vader benadrukt hoe ze iedere keer weer wist te verrassen. „Niet alleen het grote publiek, maar het meeste nog gewoon thuis. Je wilde beroemd worden, stralen. En stralen zal je voor altijd blijven doen.”

Désirée’s passie voor muziek en dans stonden centraal tijdens de uitvaart. Aan het einde van de dienst stelde de familie voor om nog een laatste keer te dansen voor haar. Op In The Night van Jamie Woon ging iedereen staan en mee te klappen. Vriendinnen dansten rond haar witte kist.

Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of 0900-0113 als u hulp nodig hebt.