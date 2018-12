Hierom wachtte prins William zo lang met zijn aanzoek

William en Catherine leerden elkaar in 2001 op 18-jarige leeftijd kennen op de Universiteit van St Andrews in Schotland. Tien jaar later, op 29 april 2011, gaven ze elkaar het jawoord in Westminster Abbey. Prins Charles grapte nog tijdens de aankondiging van hun verloving in november 2010 dat de twee ’wel lang genoeg geoefend hadden’. Maar daar had William een goede reden voor.

Hij wilde niet dat zijn huwelijk, net als dat van zijn ouders, gedoemd was te mislukken. Katie Nicholl zegt in haar boek The Making of a Royal Romance dat William heeft gezworen pas te trouwens als hij er klaar voor zou zijn en niet onder druk gezet wilde worden. Volgens Nicholl zou hij vrezen dat hem hetzelfde zou overkomen als zijn ouders. „Hij was zich ervan bewust dat zijn vader onder druk werd gezet om met Diana te trouwen, omdat zij beschouwd werd als de geschikte bruid.” William daarentegen bleef terughoudend. „Hij wilde niet buigen onder diezelfde druk en zou zich zeker niet naar het altaar haasten.”

Dat bevestigde de prins dat ook diverse keren tijdens zijn relatie met Catherine. „Ik ben in godsnaam pas 22 jaar oud. Ik ben te jong om te trouwen. Ik wil niet in het huwelijksbootje stappen voor ik 28 of misschien wel 30 jaar oud ben”, liet hij in 2004 al weten.